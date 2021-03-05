{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что Россия давно свернула все программы, хоть как-то связанные с химоружием

Представитель Кремля заявил, что обвинения по химическому оружию, которые США выдвигают в отношении России, являются безосновательными и голословными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Обвинения по химическому оружию, которые США выдвигают в отношении России, являются безосновательными и голословными. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва давно свернула все программы, которые могут быть хоть как-то связаны с химоружием.

На эту тему

По словам представителя Кремля, "Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие".

"Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия, - проинформировал пресс-секретарь президента. - И все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Медведев считает, что в России "очень скромное" представительство женщин во власти
По мнению председателя партии "Единая Россия", если количество в политике женщин, принимающих ответственные решения, вырастет, "это будет лучше и для власти, и для страны"
Читать полностью