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Глава СК пошутил о включении его в санкционный список

Александр Бастрыкин также отметил, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин шуткой прокомментировал включение его в санкционный список ЕС.

"Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу", - заявил Бастрыкин в пятницу на коллегии СК.

Европейский союз во вторник официально ввел против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Новые ограничения коснутся главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества.

Теги
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