Песков: за преступления в отношении молодежи полагается ответственность по закону

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сопоставлять тяжесть преступлений в отношении несовершеннолетних, о которых глава государства Владимир Путин говорил на встрече с волонтерами в четверг. По словам представителя Кремля, за правонарушения должны нести предусмотренную законом ответственность.

"Я не могу говорить о сопоставимости порядка тех или иных правонарушений. Могу лишь подтвердить, что это является правонарушением, и это подлежит наказанию в соответствии с законом", - сказал Песков журналистам в пятницу на просьбу прокомментировать слова Путина о людях, зарабатывающих на склонении молодежи к самоубийствам и участию в незаконных уличных акциях.

На встрече с волонтерами акции "Мы вместе" президент заявил, что никто не должен использовать детей и подростков как источник прибыли. "Сталкиваемся в интернете с продвижением детской порнографии, с детской проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле", - заявил Путин, отметив, что "это использование детей в качестве предмета, в качестве инструмента достижения чьих-то эгоистических целей".

"И всегда это использование детей как источника получения прибыли, как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних и подростков к суицидам. И там тоже находят возможность на этом заработать!" - возмутился глава государства. Он заметил, что эти люди "при этом выстраивают работу таким образом, что на этом еще и зарабатывают - рекламку размещают, еще что-то делают".