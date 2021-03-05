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Путин проведет 5 марта совещание с постоянными членами Совбеза

Представитель Кремля отметил, что президент сам очертит круг вопросов, которые он хотел бы поднять

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня спокойный день. Путин в Кремле занимается рутинным графиком. Обычные встречи, внутренние. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "или он (Путин - прим. ТАСС) сам очертит круг вопросов, которые он хотел бы поднять, или мы по итогам сделаем соответствующее сообщение".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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