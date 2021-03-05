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Москва подтвердила настрой на взаимодействие с Миссией ООН по поддержке в Ливии

Замглавы МИД Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН по Ливии Яном Кубишем роль организации в политическом урегулировании ливийского кризиса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в пятницу на встрече в Москве со спецпосланником генсекретаря ООН по Ливии Яном Кубишем роль Всемирной организации в политическом урегулировании ливийского кризиса.

"В ходе беседы рассматривалась ситуация в Ливии с акцентом на роль ООН в политическом урегулировании кризиса в этой североафриканской стране. С российской стороны был подтвержден настрой на тесное взаимодействие с возглавляемой Кубишем Миссией ООН по поддержке в Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.

В четверг Кубиш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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