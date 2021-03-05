Слуцкий назвал провокационным вбросом сообщения о вероятных новых санкциях против России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сообщения СМИ о возможных новых санкциях со стороны США и Великобритании в отношении России в связи с приписываемым ей использованием химоружия - провокационный вброс, РФ ликвидировала такие вещества еще в 2017 году в отличие от Соединенных Штатов. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей использование химического оружия.

"Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия - новый провокационный вброс против Москвы. Символично, что появляются подобные инсинуации ровно 5 марта, в 75-летнюю годовщину фултонской речи Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, "очевидно, что с тех пор мало что изменилось, Россию продолжают пытаться сдерживать, объявляют своим геополитическим врагом".

Слуцкий подчеркнул, что "все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России - бред и еще раз бред". Депутат напомнил, что в России ликвидировали последнюю партию запасов химоружия 27 сентября 2017 года, это было подтверждено и верифицировано инспекторами ОЗХО. США при этом свои запасы не ликвидировали. "На российской территории нет химического оружия", - заверил глава комитета.

"Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять", - заключил Слуцкий.