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Путин обсудил с СБ обеспечение интересов России в международной экономике и политике

Президент попросил зачитать доклад, который был подготовлен по этому вопросу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение интересов страны в сфере международного экономического сотрудничества.

"Сегодня обсудим ряд вопросов международной повестки дня, обеспечения интересов России на направлении международного экономического сотрудничества, в политической сфере", - сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами СБ РФ.

После этого он попросил зачитать доклад, который был подготовлен по этому вопросу.

Теги
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