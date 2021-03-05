Путин обсудил с СБ обеспечение интересов России в международной экономике и политике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение интересов страны в сфере международного экономического сотрудничества.
"Сегодня обсудим ряд вопросов международной повестки дня, обеспечения интересов России на направлении международного экономического сотрудничества, в политической сфере", - сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами СБ РФ.
После этого он попросил зачитать доклад, который был подготовлен по этому вопросу.