Медведев считает, что в России "очень скромное" представительство женщин во власти

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Представительство женщин в российских органах власти "очень скромное" по сравнению с рядом европейских государств, его рост положительно скажется на развитии страны. Такое мнение в пятницу высказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-приема граждан.

Одна из участниц встречи подняла тему защиты прав женщин в России, включая проблему их представительства в политике, и поинтересовалась позицией единороссов по этому вопросу.

"Понятно, что чем больше будет интерес женщин к политике и больше будет представительство женщин во власти, тем лучше. Это такая банальность вроде бы, но это правильно, поскольку - чего скрывать - в нашей стране представительство женщин во власти очень скромное. Это имеет еще исторические причины. Так было и до революции, и в советский период и, к сожалению, и сейчас представительство женщин скромное по отношению, например, к некоторым европейским странам", - отреагировал Медведев.

По его мнению, если количество в политике женщин, принимающих ответственные решения, вырастет, "это будет лучше и для власти, и для страны". При этом, считает он, тема защиты прав женщин "не должна быть предметом для манипуляций". "Сейчас, в период активного развития социальных сетей, из любой темы можно сделать, так сказать, ее противоположность, - отметил глава партии. - Достаточно ничтожные поводы превращаются зачастую в такую арену для политических битв, для сведения политических счетов. Причем это все происходит на пространстве социальных сетей".

В заключении Медведев призвал относиться к отстаиванию своих прав "очень аккуратно и действовать сугубо в рамках закона".