Лавров обсудил с Милорадом Додиком постконфликтное урегулирование в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком постконфликтное урегулирование на Балканах, а также двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрена тематика постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на необходимость закрытия аппарата высокого представителя в БиГ, а также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - указали в российском дипведомстве. Разговор состоялся по инициативе боснийской стороны.

Ранее Лавров заявлял, что механизм внешнего контроля над Боснией и Герцеговиной через аппарат высокого представителя давно исчерпал свою функцию и Россия не видит в нем никакой практической необходимости.