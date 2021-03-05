Захарова заявила, что Россия будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы от США

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия никогда не отказывалась от взаимодействия с американскими партнерами и будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы с их стороны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы их [российско-американские отношения] видим такими, какими они должны быть. Мы смотрим на эти отношения как на отношения равноправного партнерства, взаимоуважительного и взаимовыгодного - вот так мы их видим. Другое дело, что мы также видим и те шаги, которые предпринимает под давлением зачастую Вашингтона тот же самый Брюссель, и это не видеть не получается. Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что "невозможно бесконечно видеть" целую серию недружественных действий США по отношению к России. "Если будут эти сигналы и действия четко укладываться в логику разрушения и разрыва вот этой ткани двустороннего взаимодействия, также будем принимать это к сведению и как руководство к действию", - отметила Захарова.