Захарова: представитель правительства ФРГ посещал РФ для обсуждения двусторонних связей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азии и странами "Восточного партнерства", депутат Бундестага Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург с 27 февраля по 3 марта и участвовал в переговорах о двусторонних отношениях РФ и Германии. Об этом говорится в распространенном в субботу ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

"В ходе пребывания в нашей стране он [Заатхоф] провел встречи с председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ в Государственной думе Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, а также в администрации Санкт-Петербурга", - сообщила Захарова.

"Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума "Петербургский диалог", и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020-2021 годах Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах", - уточнила она.

Дипломат указала, что германский депутат в ходе встреч высказывал претензии по проблемным вопросам в российско-германских отношениях, в частности отметил озабоченность судьбой российского гражданского общества.

"С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения", - говорится в ответе.