Постпред России рассказал, что необходимо для успешной работы в ОЗХО

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Успешная работа в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) невозможна без выяснения достоверных обстоятельств инцидента, произошедшего в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Не разобравшись в том, что действительно произошло в пригороде Дамаска Думе в апреле 2018 года, мы не сможем успешно работать в стенах ОЗХО в будущем", - сказал он.

Шульгин добавил, что только после получения выводов можно будет рассчитывать на выстраивание международного диалога в ОЗХО. "Только перевернув эту грустную страницу, не делающую чести американцам и их коалиции, мы сможем рассчитывать на оптимальное выстраивание международного диалога", - резюмировал он.

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля 2018 года обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

В окончательном докладе ОЗХО, посвященном инциденту в Думе, отмечалось, что имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.