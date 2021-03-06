Посол России в Тегеране передал послание Путина для духовного лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 6 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, адресованное руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти. Об этом заявил в субботу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.

"Посол Российской Федерации был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", - сказал он. Дипломат добавил, что "послание посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам".