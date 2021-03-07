Депутат Думы считает, что Facebook должен понести ответственность за удаление заметки ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Удаление социальной сетью Facebook новостной заметки ТАСС является классическим примером политической цензуры, необходимо применить меры ответственности за подобные действия. Такое мнение в воскресенье высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее американская соцсеть заблокировала заметку ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, эта информация отмечена в соцсети как "ложная". Агентство в свою очередь отметило, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, и настаивает на том, что содержащаяся в релизах информация изложена верно. ТАСС намерен обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Роскомнадзора. С ограничениями в соцсети в отношении той же новости столкнулись и другие российские СМИ.

"Мы в очередной раз видим классический пример политической цензуры. Администрация Facebook пытается убедить нас, что они лучше сотрудников ФСБ знают, кого задержали сотрудники ФСБ. И ладно бы они опубликовали на этот счет какое-то свое мнение. Нет, они просто удалили материал крупнейшего российского агентства. Вообще-то, у нас в стране предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. Мне кажется, самое время эти нормы применить", - заявил Горелкин в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, недопустимо, чтобы "об российскую прессу так демонстративно вытирали ноги". "Уверен, отчасти проблема в том, что модерация русскоязычного Facebook осуществляется из офиса в Варшаве. По проскакивавшим в прессе данным, там на русском направлении работают в основном граждане Украины, причем радикальной политической ориентации. Тот случай, когда украинский хвост виляет американской собакой", - считает Горелкин.

В феврале Госдума приняла закон о штрафах до 3 млн рублей для владельцев интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ. Ранее Роскомнадзор получил право блокировать и замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ и граждан. За воспрепятствование законной журналистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность (ст. 144 Уголовного кодекса РФ) - до шести лет лишения свободы.