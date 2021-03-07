Пушков прокомментировал блокировку материалов российских СМИ в Facebook

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Facebook, заблокировав доступ к информационным материалам ряда российских СМИ, в том числе агентства ТАСС, без всяких на то оснований и полномочий взял на себя функции цензора и контролера информации. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Facebook на себя берет функции цензора, то есть выяснения обстоятельств появления материала, его достоверности и так далее. Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже [определять], насколько это достоверно, не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора", - сказал Пушков.

Сенатор добавил, что социальные сети не имеют соответствующих полномочий и "не могут себе присваивать функции контролеров информации".

"Если информация недостоверна, кто-то считает себя пострадавшим от нее, можно подать в суд на СМИ, сославшись на публикацию, которая появилась в Facebook и так далее. На Facebook не запрещаются ни фотографии с неонацистскими маршами с факелами в центре Киева, ни мнения украинских радикалов, все это там никто не вычищает, но как только речь заходит о России, то тут сразу возникает зуд политических цензоров и начинают говорить, что что-то соответствует действительности, а что-то нет", - подчеркнул Пушков.

"Если РБК и другие СМИ ошиблись, то украинские структуры могут подать в суд на них как на территории России, так и на территории Украины, могут опровергнуть это, сделать соответствующее заявление, дезавуировать, доказать, если это доказуемо и действительно была совершена ошибка", - уточнил сенатор.