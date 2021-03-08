Вассерман заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Публицист Анатолий Вассерман планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ в 2021 году, он не исключил, что будет самовыдвиженцем.

"Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно, это еще рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем", - заявил Вассерман радиостанции "Говорит Москва" в понедельник.

Публицист также не исключил, что на выборах будет представлять партию "Справедливая Россия". "Дело в том, что вообще еще положение дел с выборами не определилось, еще довольно много времени до начала предвыборной кампании, поэтому пока рассматриваются разные варианты. Та же "Справедливая Россия" может решить, что ей со мной не по пути", - объяснил он.

"Для меня вообще вся работа в политике - это прежде всего работа исследовательская. То есть понять, что происходит и почему. Я такими исследованиями занимался в самых разных сферах", - заключил телеведущий.

Источник ТАСС в "Справедливой России" сообщил, что Вассерман будет баллотироваться в ГД по партийному списку партии. "Кандидатура Анатолия Вассермана в составе партийного списка на выборах в Думу предварительно согласована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Вассерман должен был выдвигаться от справороссов еще на выборах 2016 года. "Но тогда не получилось", - отметили в партии.

О партии

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", на съездах две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии "Справедливая Россия - За правду". Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения. 4 марта "Справедливая Россия - За правду" направила на регистрацию в Минюст РФ измененный устав.

Российский публицист и телеведущий Вассерман приобрел широкую известность как многократный победитель интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", "Своя игра". Ведущий телепередач на НТВ, РЕН ТВ, автор собственной колонки в деловом издании "Бизнес-журнал".