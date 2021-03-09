Косачев назвал обвинения РФ в дезинформации о вакцинах США недобросовестной конкуренцией

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Попытки Вашингтона обвинить российские разведслужбы в распространении дезинформации об американских вакцинах есть не что иное, как "беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция". Такое мнение высказал ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс о том, что четыре российских сайта, якобы курируемые разведслужбами РФ, распространяют дезинформацию об американских вакцинах против коронавируса. При этом не уточняется, о каких именно сайтах идет речь.

"Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны", - сказал Косачев. Он отметил тот факт, что первоисточником сообщения о дезинформации в данном случае является американская газета. "Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора", - сказал сенатор. Он добавил, что плохо и то, и другое в равной степени.

"А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой", - подчеркнул Косачев.

Ранее в издании The Wall Street Journal был опубликован материал, в котором утверждалось, что российская разведка якобы курирует кампанию по дезинформации с целью подорвать уверенность в безопасности разработанных на Западе вакцин от коронавируса. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и не раз предлагала сотрудничество в разработке вакцин.