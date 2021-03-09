Депутаты ГД намерены поднять тему блокировки материалов СМИ в соцсетях в ПАСЕ и ПА ОБСЕ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены поднять проблему блокировки материалов российских СМИ крупнейшими социальными сетями в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Блокировка Facebook информации ряда российских СМИ, в том числе ТАСС, составленная на основании официальных пресс-релизов ФСБ и СК, является жесточайшей формой цензуры и ангажированности", - констатировал депутат.

Он заметил, что "это не первый случай подобных проявлений со стороны крупнейших IT-монополистов". По словам Слуцкого, "урегулирование вопроса необходимо не только на уровне национального законодательства, но и должно являться темой обсуждения на международных площадках".

"Со своей стороны обязательно заострим внимание на этой проблеме в ПАСЕ и ПА ОБСЕ в самое ближайшее время", - заверил парламентарий.

О блокировке

В новости ТАСС от 18 февраля говорится, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию. Это украинская фактчекинговая платформа StopFake.

В марте 2016 года Facebook заявил, что начал тестировать способы борьбы с фейковыми новостями. В меню Facebook появилась возможность пожаловаться на потенциально фейковую новость. Такие публикации передаются на проверку в сторонние организации.

27 марта 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента на Украине. Партнерами компании стали украинские организации VoxCheck и StopFake.

Редакция ТАСС намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. С ограничениями в Facebook в отношении той же новости столкнулись издания РБК, "Ведомости", телеканал НТВ.