Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен баллотироваться на новый срок

ТАСС, 9 марта. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"У меня есть хорошая команда, и у нас есть замечательная предвыборная программа "Ульяновская область - только вперед". Мы считаем, что с этой программой мы могли бы еще очень много добрых дел сделать для населения Ульяновской области, да и вообще в целом для Российской Федерации, но для этого должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента. Я готов", - сказал Морозов.

Морозов возглавляет Ульяновскую область с 2005 года, в четвертый раз вступил в должность губернатора в октябре 2016 года. Тогда за него проголосовали 54,33% избирателей при явке 52,29%.