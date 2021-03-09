Мезенцев: интеграция России и Белоруссии направлена на повышение конкурентоспособности

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Интеграционная работа России и Белоруссии направлена на повышение общей конкурентоспособности. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК, показанном во вторник.

"Мы уже наработали за последние два года совершенно новую практику в системе отношений республиканских и федеральных ведомств, правительств по 30 направлениям интеграционной работы. Очень содержательная работа, и она уж точно была не без споров и дискуссий, и в большинстве случаев обоснованной. Но эта работа подчинена одному - чтобы объединить экономические потенциалы стран в пользу повышения совместной конкурентоспособности", - подчеркнул российский дипломат.

Мезенцев отметил, что интеграционные процессы нацелены на то, чтобы "выходить на реальные совместные производства". "И вот реальные совместные производства с выпуском конкурентоспособной, современной, востребованной, в том числе на рынках третьих стран, продукции - это, конечно, магистральное движение вперед", - заявил посол России.