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Госдума может обратиться к Мишустину для ускорения реализации послания президента

Исполнение плана реализации послания президента требует принятия еще трех законопроектов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Исполнение плана реализации послания президента РФ требует принятия еще трех законопроектов, Госдума может обратиться к правительству для ускорения работы по двум из них. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты, информируя об итогах заседания Совета Думы.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о законопроектах о защите инвестиций, поправках в закон о персональных данных и предоставлении бесплатного доступа к общественно значимым интернет-ресурсам.

Собеседник агентства отметил, что первый документ будет принят в ближайшее время, а подготовка двух других задерживается из-за профильного министерства (Минцифры) - кабмин планирует их принятие в мае.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания подчеркнул, что правительство и премьер многое делают для повышения дисциплины в сфере исполнения поручений главы государства, но обратил внимание на недопустимость затягивания работы над указанными инициативами. Спикер дал поручение профильному комитету по информполитике в недельный срок обсудить этот вопрос с Минцифры. При этом в случае, если министерство не прислушается к позиции парламентариев, депутаты подготовят обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину, предупредил Володин.

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