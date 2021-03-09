Путин назначил Олега Степанова послом России в Канаде

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде Олега Степанова, до этого возглавлявшего Департамент внешнеполитического планирования МИД. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

С октября 2014 года по январь 2021 года послом РФ в Канаде был Александр Дарчиев.

Степанов родился в 1972 году, в 1994 году окончил МГИМО. В системе МИД с 1994 года. Занимал различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. В 2010-2016 годах - советник-посланник посольства России в США. С 1 июня 2016 года - директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России.