Лавров приветствовал решение Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку

АБУ-ДАБИ, 9 марта. /ТАСС/. Москва приветствует намерение Вашингтона вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме (СВПД). Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы приветствуем решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД. Оно, правда, пока еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - сказал он

Россия считает возможным выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме, заявил Лавров.

"Для того чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные, одновременные шаги по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США. Потому что, если мы сейчас будем упираться в то, кто первый должен вернуться к соблюдению своих обязательств, торг может идти бесконечно", - сказал Лавров.