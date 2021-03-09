В МИД РФ подтвердили планы проведения конференции по Афганистану в Москве 18 марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мирная конференция по Афганистану планируется к проведению 18 марта в Москве. Данную информацию во вторник подтвердили ТАСС в МИД РФ.

"Планируется", - сообщили в МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник официальный представитель Высшего совета по национальному примирению (ВСНП) Фрейдун Хвазун заявил, что афганские политики, включая президента Ашрафа Гани и председателя ВСНП Абдуллу Абдуллу, получили приглашения 18 марта принять участие в мирной конференции по Афганистану в России. Хвазун отметил, что на встречу в Москве приглашены также представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) и других стран.