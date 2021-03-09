Песков прокомментировал сравнение "Спутника V" c "русской рулеткой"

"Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность", - заявил Песков журналистам во вторник.

Вопрос о перспективах налаживания производства российской вакцины в Италии Песков направил в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам пресс-секретаря президента РФ, "сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки, во многом это поможет оперативно удовлетворить растущие потребности внешнего рынка". Представитель Кремля подчеркнул, что "Спутник V" - одна из самых популярных в мире вакцин. "То, что это одна из самых популярных и самых доверяемых вакцин в мире, сейчас ни у кого сомнений быть не может", - добавил он.

Ранее сообщалось, что РФПИ намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины "Спутник V" в Италии. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, производство "Спутника V" в Италии может начаться уже в июне, до конца года производство может достигнуть достаточного количества для вакцинации 700 млн человек. Дмитриев также сообщал, что до конца марта РФПИ объявит о 20 проектах сотрудничества в 10 странах, включая Италию. В частности, фонд обсуждает сотрудничество с Германией и Францией.

4 марта EMA сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Ряд государств ЕС уже одобрил применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.

Критика вакцин

Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин от коронавируса, какие-либо обвинения в этой связи являются полным абсурдом, заявил Песков, комментируя утверждения Госдепа, что российские разведывательные службы распространяют дезинформацию о вакцинах США.

"Вряд ли можно с пониманием к этому [утверждению] относиться. Мы скорее не понимаем причин подобных заявлений", - сказал представитель Кремля. По его словам, Москва намерена и дальше "очень терпеливо и очень последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом".

"Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин", - подчеркнул пресс-секретарь президента. По его словам, РФ вовлечена в сотрудничество с зарубежными производителями вакцин в целях создания более эффективного препарата. "Поэтому все эти заявления [о дезинформации] абсурдны, не имеют под собой никаких оснований, и мы очень сожалеем в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез", - подытожил представитель Кремля.

Он обратил внимание, что сейчас в мире в научных, околонаучных, псевдонаучных и политических кругах идет очень широкая дискуссия по поводу препаратов от коронавируса, производящихся в разных странах. "Мы всегда были против того, чтобы каким-то образом политизировать любые вопросы, связанные с вакциной", - подчеркнул Песков. По его словам, препараты нужно тщательно протестировать и апробировать, а после подтверждения эффективности производить в как можно больших объемах, "чтобы спасти весь мир и как можно больше человеческих жизней от коронавируса".

"Наша вакцина весьма эффективна в этом, но, несмотря на это, наша вакцина на ежедневной основе подвергается какой-то критике, иногда с попыткой претендовать на объективность, иногда совершенно без попыток претендовать на объективность, просто огульной критике", - обрисовал ситуацию представитель Кремля.