Песков назвал KPI для губернаторов естественным ограничением для несменяемости власти

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Критерии эффективности глав регионов РФ выступают естественным ограничителем для несменяемости власти. Такое мнение выразил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить сложившийся институт долгого нахождения у власти одних и тех же глав регионов.

"Я ничего вам не могу сказать. Каких-то в данном случае ограничений нет. Единственные, наверное, ограничения - это те самые критерии оценки эффективности работы", - сказал он.

По словам Пескова, в каждом случае встает вопрос о том, насколько эффективно работает губернатор и какие результаты показывает его команда. "Если работа идет плохо и результаты плохие, будешь ты выбираться - не будешь, тебя не выберут, и наоборот", - заключил он.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Чиновник возглавляет Ульяновскую область с 2005 года, в четвертый раз вступил в должность губернатора в октябре 2016 года. Тогда за него проголосовали 54,33% избирателей при явке 52,29%.