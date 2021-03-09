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В Кремле обеспокоены сообщениями о планах США по кибератакам на Россию

Газета The New York Times ранее сообщила, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сообщение о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей являются поводом для крайней обеспокоенности. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание (газета The New York Times - прим. ТАСС) допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак", - сказал представитель Кремля. По его оценке, "это не что иное, как международная киберпреступность".

"Конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, повод для нашей крайней обеспокоенности", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента считает важным напомнить в этом контексте, что "РФ неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма".

В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. 

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