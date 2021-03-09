В Кремле не стали оценивать инициативу об уголовном наказании за фейки о росте цен

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение ввести уголовную ответственность за фейки, провоцирующие рост цен на продукты питания. Как заметил представитель Кремля во вторник в беседе с журналистами, это новая инициатива.

"Не знаком с этой инициативой, я слышал о ней, читал в СМИ. Но что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от не фейка - это я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет. Новая инициатива", - отреагировал Песков на вопрос о том, нужно ли, по оценке Кремля, действительно наказывать за такие фейки.

Говоря о том, замечали ли в Кремле сообщения с ложной информацией о росте цен, он указал: "Фейковых сообщений много, но здесь же нужно рассматривать каждый конкретный случай, здесь трудно обобщать". "Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным, но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком? - пояснил Песков. - Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы".

Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ сообщила, что депутат Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за искусственное создание "панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары". Он отмечал, что одним из факторов резкого ценового скачка становится распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание их дефицита.