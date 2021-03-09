Посол России скептически расценил заявления белорусской оппозиции о дружбе с РФ

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев скептически расценил заверения лидеров белорусской оппозиции о приверженности хорошим отношениям с РФ, поскольку, по его оценке, оппозиционеры намерены развивать страну по лекалам Запада.

Дмитрий Мезенцев считает, что белорусская оппозиция пытается "подтвердить неизменность традиционных отношений с Россией, тем самым выведя белорусское руководство из поля активного диалога с Россией". По словам посла, смысл заверений белорусской оппозиции заключается в том, чтобы "сказать России, что для вас угрозы нет и тогда позвольте нам здесь вести себя так, как мы считаем нужным, по западным лекалам".

Мезенцев отметил, что представители Координационного совета (КС) белорусской оппозиции обращались в посольство РФ и к нему лично с просьбой о встрече для обсуждения сотрудничества. "Это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей, это люди, которые сами себя определили таковыми", - сказал Мезенцев про членов КС белорусской оппозиции.

Он сравнил Координационный совет белорусской оппозиции с общественными объединениями, такими как общества филателистов, нумизматов или болельщиков спортивных клубов. "Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти. Работа по свержению власти в любом государстве вызовет те адекватные конституционные шаги, которые проявило белорусское руководство", - сказал Мезенцев. В то же время посол РФ выразил уверенность, что белорусские силовые структуры дадут адекватные и честные ответы на жалобы по поводу чрезмерного применения силы в отношении протестующих.

Дмитрий Мезенцев отметил изменение риторики со стороны белорусских властей, заявляющих о готовности прислушиваться к мнению людей. "Полагаю, что и в этом направлении будут сделаны еще более масштабные и глубокие шаги, тем более что этого требует общество, этого требует внешняя обстановка, это в какой-то степени и ответ на те вопросы, которые, может быть, вчера не находили ответа у граждан Белоруссии", - сказал посол. Мезенцев добавил, что так называемый социальный контракт между властью и обществом требует учета общественного мнения, честных ответов на упреки людей, их беды и чаяния. "Это фундамент устойчивости власти. Думаю, что здесь это хорошо понимают", - добавил посол России.

В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, проходят акции протеста. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Тихановская неоднократно заявляла, что в случае прихода к власти оппозиции Белоруссия сохранит хорошие отношения с РФ.