Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм.

Согласно инициативе, в случае обнаружения в интернете "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность", генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Его действующая редакция предусматривает такой внесудебный порядок блокировки, в частности, за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле прошлого года членами комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Документ получил поддержку кабмина.