Госдума завершит весеннюю сессию на неделю раньше запланированного срока

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление об окончании весенней сессии на неделю раньше запланированного.

"Провести 24 июня 2021 года последнее заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2021 года", - отмечается в документе.

Проект постановления внес в палату комитет Госдумы по контролю и регламенту в пятницу. Согласно документу, последняя неделя пленарных заседаний в весеннюю сессию пройдет с 21 по 27 июня. Затем депутаты будут работать с избирателями в регионах.

Ранее Госдума приняла постановление о графике своей работы в весеннюю сессию 2021 года, которая будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Согласно графику работы палаты парламента, весенняя сессия должна завершиться 18 июля, а последняя неделя пленарных заседаний должна была пройти с 28 июня по 4 июля. С 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще четыре региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.