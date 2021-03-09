На встречу по Афганистану пригласили США, КНР, Пакистан и афганские стороны

МОСКВА, 9 марта, /ТАСС/. Россия пригласила на консультации расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане в Москву 18 марта США, Китай, Пакистан, представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это даже не конференция, это консультации расширенной "тройки" - Россия, США, Китай, Пакистан. Да, мы приглашаем и представителей правительства [Афганистана], и афганских политических деятелей, и делегацию от талибов", - сказал он.

Во вторник официальный представитель Высшего совета по национальному примирению Фрейдун Хвазун заявил, что афганские политики, включая президента Ашрафа Гани и председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу, получили приглашения 18 марта принять участие во встрече в Москве.