{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На встречу по Афганистану пригласили США, КНР, Пакистан и афганские стороны

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подчеркнул, что мероприятие является не конференцией, а консультацией расширенной "тройки"

МОСКВА, 9 марта, /ТАСС/. Россия пригласила на консультации расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане в Москву 18 марта США, Китай, Пакистан, представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это даже не конференция, это консультации расширенной "тройки" - Россия, США, Китай, Пакистан. Да, мы приглашаем и представителей правительства [Афганистана], и афганских политических деятелей, и делегацию от талибов", - сказал он.

Во вторник официальный представитель Высшего совета по национальному примирению Фрейдун Хвазун заявил, что афганские политики, включая президента Ашрафа Гани и председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу, получили приглашения 18 марта принять участие во встрече в Москве.

Теги
АфганистанСШАПакистанРоссияКитай
Пандемия COVID-19
Лавров обсудил с премьером Ливана российскую помощь республике в борьбе с пандемией
Стороны затронули также некоторые региональные проблемы
Читать полностью