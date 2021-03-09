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Пандемия COVID-19

В СФ ответили на обвинения Госдепа в дискредитации зарубежных вакцин от коронавируса

Подобные действия не соответствует интересам России, так как "Спутник V" уже доказал эффективность, подчеркнул член Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Дискредитация зарубежных вакцин от коронавируса не соответствует интересам России, так как российский препарат "Спутник V" уже доказал эффективность и зарегистрирован более чем в 40 странах. Об этом ТАСС во вторник заявил член Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя утверждения Госдепа о том, что российские разведывательные службы якобы распространяют дезинформацию о вакцинах США.

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"У нас нет абсолютно никакой необходимости чьи-то вакцины дискредитировать. Это не соответствует никаким интересам России, потому что у нас и так уже конкретно зарегистрирована вакцина более чем в 40 странах, кроме того, нужно выпускать ее для Российской Федерации", - подчеркнул Круглый.

"России это не нужно - создавать какие-то образы других вакцин, мы создаем образ своей вакцины, которая доказала свою эффективность, мы боремся, наоборот, за то, чтобы нашу вакцину оценили по достоинству, объективно", - добавил сенатор.

Круглый в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал об отечественной вакцине против коронавируса "Спутник V". Как сказал сенатор ТАСС в середине января, в Европе нет никакой информации о российской вакцине, "как будто ее вообще не существует".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин от коронавируса, какие-либо обвинения в этой связи являются полным абсурдом.

"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.

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