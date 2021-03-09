В СФ ответили на обвинения Госдепа в дискредитации зарубежных вакцин от коронавируса

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Дискредитация зарубежных вакцин от коронавируса не соответствует интересам России, так как российский препарат "Спутник V" уже доказал эффективность и зарегистрирован более чем в 40 странах. Об этом ТАСС во вторник заявил член Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя утверждения Госдепа о том, что российские разведывательные службы якобы распространяют дезинформацию о вакцинах США.

"У нас нет абсолютно никакой необходимости чьи-то вакцины дискредитировать. Это не соответствует никаким интересам России, потому что у нас и так уже конкретно зарегистрирована вакцина более чем в 40 странах, кроме того, нужно выпускать ее для Российской Федерации", - подчеркнул Круглый.

"России это не нужно - создавать какие-то образы других вакцин, мы создаем образ своей вакцины, которая доказала свою эффективность, мы боремся, наоборот, за то, чтобы нашу вакцину оценили по достоинству, объективно", - добавил сенатор.

Круглый в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал об отечественной вакцине против коронавируса "Спутник V". Как сказал сенатор ТАСС в середине января, в Европе нет никакой информации о российской вакцине, "как будто ее вообще не существует".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин от коронавируса, какие-либо обвинения в этой связи являются полным абсурдом.

"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.