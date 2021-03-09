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Источник: комитет Госдумы по делам СНГ обсудит кандидатуру нового посла РФ в Белоруссии

По словам источника, речь идет о нынешнем главе российской дипмиссии в Латвии Евгении Лукьянове

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду обсудит кандидатуру нового посла России в Белоруссии. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в комитете.

"Да, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства. При этом он подтвердил, что речь идет о нынешнем главе российской дипмиссии в Латвии Евгении Лукьянове.

На данный момент пост посла РФ в Белоруссии занимает Дмитрий Мезенцев.

Согласно регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом Российской Федерации дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом РФ по представлению МИД России.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичЛукьянов, Евгений Владимирович
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