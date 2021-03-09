Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как поясняла ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, этот закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор установит ЦИК России. Комиссии также получили право устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

Подписанным законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления, в противном случае доступ к ресурсу будет ограничен.