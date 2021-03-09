Посольство России в Литве сожалеет о продлении ареста россиянина Меля

ВИЛЬНЮС, 9 марта. /ТАСС/. Посольство России в Литве во вторник выразило сожаление в связи с продлением ареста гражданина РФ Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года.

"Вызывает сожаление судебное решение продлить срок ареста гражданина России Меля, отбывающего тюремное заключение по политизированному "делу 13 января", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter диппредставительства. - Рассчитываем на его скорейшее освобождение и возвращение на Родину".

Ранее во вторник Апелляционный суд Литвы продлил до 31 марта арест гражданина РФ Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года. Коллегия суда сочла просьбу прокуратуры продлить арест Меля законной и обоснованной. Как отметили в прокуратуре, 11 марта у Меля истекал срок наказания по ранее вынесенному ему обвинительному приговору в виде семи лет лишения свободы.

Как ожидается, Апелляционный суд Литвы вынесет окончательное решение по делу 31 марта. По информации агентства Бэ-эн-эс, прокуратура просит назначить Мелю наказание в виде лишения свободы на срок в 10 лет.

Дело о событиях 13 января 1991 года

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда на сломе коммунистической системы власть в республике попытались взять политические оппоненты сторонников выхода из СССР. В ходе столкновений погибли 14 гражданских лиц и более 700 человек пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов - к четырем годам тюремного заключения.

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц, советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Все это время он находится под стражей. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Суд назначил им различные - от четырех до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе приговорил Меля к семи, а Иванова к четырем годам тюремного заключения. Таким образом, срок его заключения должен истечь в марте 2021 года.