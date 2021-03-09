Постпред назвал неприемлемыми условия ОЗХО, выставленные России в ситуации с Навальным

ГААГА, 9 марта. /ТАСС/. ОЗХО выставила российской стороне совершенно неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с Навальным. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.

Россия, напомнил он, обратилась к техническому секретариату ОЗХО с просьбой об оказании технического содействия. "В запросе были четко сформулированы основные задачи и параметры ожидаемой помощи, что позволило бы прояснить ситуацию, - подчеркнул дипломат. - В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то, что определение модальностей содействия - прерогатива запрашивающего государства-участника".

Предложение о поездке в Россию экспертов ОЗХО для расследования ситуации с Навальным потеряло актуальность, заявил Шульгин. "Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода технического секретариата оно утратило актуальность, - подчеркнул он. - Последний, видимо, продолжает выполнять чьи-то политические установки в рамках развернутой вокруг ситуации с Навальным евроатлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании".

Россия, обратил внимание дипломат, была крайне заинтересована в получении помощи от ОЗХО. "Основную задачу мы видели в том, чтобы совместно с экспертами ОЗХО проанализировать образцы проб, отобранные у Навального в Омске, и сравнить их с результатами анализа, полученными по линии ОЗХО, - заметил Шульгин. - Причем предлагали сделать это общими усилиями, честно и транспарентно. Это позволило бы прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами РФ химические вещества". Однако предложения российской стороны по модальностям планировавшегося визита были отклонены, а техсекретариат выставил собственные условия взаимодействия, применимые, по словам постпреда, исключительно для проведения расследований о возможном использовании химического оружия. Российская сторона сочла данные условия неприемлемыми.

"В конечном итоге технический секретариат так и не удовлетворил нашу просьбу, - констатировал Шульгин. - И это вызывает у нас глубокое разочарование".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. После этого правительство выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.