ГД обсудит законопроект об условиях освобождения от ответственности за коррупцию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по независящим от них обстоятельствам.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств", - говорится в пояснительной записке.

Такими обстоятельствами будут признаваться "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Ими не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств".

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений: только в этом случае чиновник может быть освобожден от ответственности. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия независящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Такие поправки предлагается ввести в целый ряд профильных законов, они коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка России, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников Следственного комитета РФ, сотрудников органов внутренних дел, на председателя, заместителя председателя и аудитора Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других.

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснял, что инициатива не касается уголовного преследования: наказание за такие преступления в законодательстве сохраняется, в уголовном праве есть свой институт "непреодолимой силы". Данный законопроект относится лишь к ответственности в случае неисполнения обязательств, ограничений и запретов, которые имеет каждый чиновник, отмечал депутат. После прекращения действия независящих от чиновника обстоятельств он снова будет должен выполнять свои обязанности и соблюдать ограничения.

Пересмотр условий кредита Белоруссии и попечительские советы в вузах

В тот же день депутаты намерены обсудить ратификацию протокола о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Также Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на расширение полномочий наблюдательных советов вузов, являющихся автономными учреждениями, а также на нормативное закрепление особенностей формирования попечительских советов в государственных и муниципальных вузах, являющихся бюджетными учреждениями. Правительство предлагает отнести к компетенции наблюдательных советов вузов, являющихся автономными учреждениями, "рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации, мониторинг их реализации".

Кроме того, проект также предлагает закрепить в законе об образовании положения, касающиеся формирования попечительских советов в государственных и муниципальных вузах, являющихся бюджетными учреждениями. Так, к компетенции попечительского совета предлагается отнести рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации высшего образования, мониторинг их реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к его компетенции. При этом нововведение не коснется вузов федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.