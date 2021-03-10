Лавров обсудит в Эр-Рияде региональную безопасность и экономическое сотрудничество

ЭР-РИЯД, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду посетит с рабочим визитом Саудовскую Аравию. Эр-Рияд станет вторым пунктом турне министра по странам Персидского залива, которое стартовало с визита главы российского дипведомства в Абу-Даби.

В тот же день Лавров направится к Доху, где проведет встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также будет принят эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и проведет переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Программой визита в столицу Саудовской Аравии предусмотрена встреча министра с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также переговоры с главой МИД королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Повестка дня визита министра обещает быть насыщенной. Как ожидается, переговоры будут посвящены торгово-экономическому и энергетическому сотрудничеству, проблемам региональной безопасности и урегулированию сохраняющихся конфликтов, а также теме борьбы с коронавирусом.

Взаимовыгодное партнерство

Москва и Эр-Рияд поддерживают тесные торгово-экономические связи. Как отмечал вице-премьер РФ Александр Новак в декабре по итогам визита в столицу Саудовской Аравии, обе страны нацелены довести объем двустороннего товарооборота до $5 млрд к 2024 году. Об осуществимости такой довольно амбициозной цели свидетельствует позитивная динамика двусторонней торговли: несмотря на все сложности, связанные с пандемией, и в целом неблагоприятной внешней конъюнктурой рынка, товарооборот двух стран продолжал расти: с января по октябрь 2020 года он увеличился на 6% - до $1,4 млрд в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Поддержанию этой положительной тенденции во многом способствует работа созданной в октябре 2002 года Совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В январе сообщалось, что очередное ее заседание состоится в первой половине 2020 года. Как указали в МИД РФ в преддверии переговоров, ожидается, что Лавров подтвердит партнерам имеющиеся планы по проведению заседания комиссии в текущем году.

Укрепляется взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в инвестиционной сфере, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В рамках совместных платформ с профильными структурами Саудовской Аравии реализованы проекты на сумму $2,5 млрд. При этом в настоящее время дополнительно прорабатываются 12 совместных проектов в различных областях.

Стороны также обсудят вопросы, связанные с реализацией конкретных проектов в таких областях, как освоение космоса и атомная энергетика, а также вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Еще одной темой для обсуждения станет дальнейшая координация по ситуации на мировом рынке углеводородов, которой в Москве придают большое значение. Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в нефтяной сфере и не раз подтверждали настрой на продолжение тесной координации в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Борьба с пандемией

Отдельное внимание в ходе визита будет уделено взаимодействию Москвы и Эр-Рияда в области борьбы с распространением коронавируса. Как сообщалось ранее, в Саудовской Аравии должны начаться клинические испытания комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. При этом королевство значилось в числе первых стран, где будут проведены такие исследования.

На переговорах, вероятно, будут рассматриваться и возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин, о чем уже говорили в феврале по телефону главы двух стран. Вакцины российского производства пока еще не зарегистрированы в королевстве, однако РФПИ плотно работает с Саудовской Аравией, и на прошлой встрече министров, которая прошла 14 января 2021 года в Москве, речь шла о возможности локализации на территории Саудовской Аравии производства "Спутника V". Возможно, именно благодаря предстоящим переговорам удастся придать импульс этому вопросу.

Поддержание региональной стабильности

Как информировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны затронут ближневосточную повестку дня "с акцентом на необходимость урегулирования сохраняющихся в регионе конфликтов посредством переговоров, на основе учета законных интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон". Именно под таким углом стороны проанализируют перспективы разрешения кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, в зоне Персидского залива и в арабо-израильском урегулировании.

При рассмотрении региональной проблематики особое внимание стороны уделят безопасности в зоне Персидского залива. В январе по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, проводившегося на территории Саудовской Аравии, было подписано соглашение об окончательном примирении "четверки" арабских стран (Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта) с Катаром. Москва назвала это важным шагом на пути к стабилизации обстановки в регионе.

Однако одним из факторов нестабильности в зоне Персидского залива остается политическое противостояние Эр-Рияда и Тегерана. Еще в 2019 году Москва выдвинула концепцию коллективной безопасности в регионе в качестве одного из способов застраховать его от нового очага напряженности. Она включает в себя коллективный механизм реагирования на вызовы и угрозы с участием стран зоны, включая Иран и все арабские государства.

Как подтвердил Лавров в ходе своей предыдущей встречи с саудовским коллегой, Москва заинтересована в том, чтобы Иран и арабские страны "наладили между собой нормальный диалог, выходили на договоренности об укреплении доверия, транспарентности в военных делах и в целом укрепляли сотрудничество". И именно на это нацелена российская инициатива. Поэтому, как ожидается, данная проблематика будет предметно обсуждаться на переговорах.