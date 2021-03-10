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В МИД России заявили, что встреча лидеров "нормандской четверки" не прорабатывается

Замглавы ведомства Андрей Руденко сообщил, что условия, необходимые для ее проведения, не выполнены

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандкой четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) на данный момент не прорабатывается, так как условия, необходимые для ее проведения, не выполнены. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нет, я это не могу подтвердить, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне".

Замминистра добавил, что контакты между помощниками лидеров "четверки" продолжаются в рабочем порядке. "Мы о них особенно не объявляли, но они идут", - пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" ведется.

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