России не известно о плане урегулирования в Донбассе, о котором заявлял офис Зеленского

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия ничего не знает о плане мирного урегулирования в Донбассе, который, согласно заявлению офиса президента Украины Владимира Зеленского, был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", - сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать распространенное во вторник заявление офиса Зеленского.

Ранее СМИ сообщили, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования в Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план "отвечает духу минских соглашений".