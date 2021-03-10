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Кризис на Украине
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России не известно о плане урегулирования в Донбассе, о котором заявлял офис Зеленского

Ранее СМИ сообщили, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования в Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия ничего не знает о плане мирного урегулирования в Донбассе, который, согласно заявлению офиса президента Украины Владимира Зеленского, был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", - сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать распространенное во вторник заявление офиса Зеленского.

Ранее СМИ сообщили, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования в Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план "отвечает духу минских соглашений".

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