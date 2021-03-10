Россия намерена добиваться от западных партнеров отказа от двойных стандартов в работе СМИ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия будет добиваться от зарубежных партнеров отказа от политики двойных стандартов в отношении работы журналистов. Об этом заявил в среду замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов на заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы на тему "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".

"Продолжим ставить эти вопросы на международных площадках, добиваясь от партнеров отказа от политики двойных стандартов в этой области, когда России охотно указывают на ее недоработки, а бесцеремонное попрание основ демократии в этих странах замалчивают", - сказал он, приведя в пример нарушение прав журналистов во время протестных акций в США, Франции, Великобритании и Германии.

Дипломат также отметил, что роль СМИ в современном обществе необходимо пересмотреть с учетом того, какое значение она обрела в период пандемии коронавируса, когда люди были закрыты в своих домах и получали информацию только благодаря самоотверженной работе журналистов.

"Нынешние реалии диктуют необходимость разрабатывать новые меры поддержки журналистов, обеспечения их безопасности и защиты прав доступа к информации и ее беспрепятственного распространения законными способами, как это записано в общемировых документах и основополагающих актах", - добавил Тимохов.