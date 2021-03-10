ЦИК представил сборник судебных решений по применению законодательства о выборах

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова представила подготовленный комиссией сборник судебных решений, посвященный актуальных вопросам применения законодательства в сфере выборов и референдумов в РФ.

"Мы рады представить вашему вниманию сборник судебных решений "Актуальные вопросы применения законодательства о выборах и референдумах" в помощь избирательным комиссиям. Но, я так полагаю, что не только в помощь избиркомам", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, сборник ориентирован на практическое применение. "В отличие от предыдущих сборников мы решили отойти от привычной схемы, когда под данной обложкой собираются все без исключения решения какого-либо суда и за определенный промежуток времени. Напротив, в данном сборнике мы постарались объединить только основополагающие и наиболее востребованные судебные акты высших судебных органов страны", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что в сборник "вошли не только акты Конституционного суда РФ и судебной коллегии по административным делам Верховного суда, но и отдельные решения кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции".

"С учетом практики избирательных кампаний 2019 и 2020 годов, когда ЦИК неоднократно приходилось рассматривать жалобы на отказы в регистрации кандидатов, значительное внимание в сборнике уделено вопросам, касающимся деятельности комиссий на стадии уведомления о выдвижении кандидатов, по проверке подписных листов и иных представленных комиссиям документов", - добавила она.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК отказался от печатного формата сборника, он будет представлен в электронном виде официальном сайте комиссии.