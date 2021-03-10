В МИД РФ заявили, что Москва надеется на скорейшее урегулирование ситуации в Армении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ситуация в Армении - это внутреннее дело этой страны, Россия заинтересована в том, чтобы обстановка там нормализовалась как можно скорее. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Рассматриваем это как внутреннее дело Армении. Мы не вмешиваемся в эти процессы, которые там происходят, и не занимаем ничью сторону, - сказал он. - Хотим, чтобы ситуация быстрее нормализовалась, поскольку это будет на пользу всем".

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.