Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Лукьянова на пост посла РФ в Белоруссии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал кандидатуру нынешнего главы российской дипмиссии в Латвии Евгения Лукьянова на пост посла России в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

"Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру", - сказал депутат.

Пост посла РФ в Белоруссии на данный момент занимает Дмитрий Мезенцев. По словам Затулина, членам комитета известно, что Мезенцев может занять пост секретаря Союзного государства России и Белоруссии, однако этот вопрос решается самим Союзным государством.

Согласно регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом Российской Федерации дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом РФ по представлению МИД России.