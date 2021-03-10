Песков сообщил, что у него нет информации о новом плане урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором заявлял Киев.

"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в среду.

Ранее СМИ сообщили, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования в Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план "отвечает духу Минских соглашений".

В МИД РФ сообщили, что ничего не знают о подобном плане.

Выполнение достигнутых договоренностей

Песков также отметил, что выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) ведется, однако если она не состоится, то он готов лично встретиться с каждым из лидеров этих стран.

"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков.

Он пояснил, что речь идет о положениях минского комплекса мер и о договоренностях, достигнутых в 2019 году в Париже.

Представитель Кремля заверил, что президент РФ "никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем".

Песков также напомнил, что Путин "последовательно является сторонником диалога". "Именно президент Путин приложил немало усилий для поисков урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - сказал пресс-секретарь.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча лидеров "нормандкой четверки" на данный момент не прорабатывается, так как условия, необходимые для ее проведения, не выполнены. Замминистра добавил, что контакты между помощниками лидеров "четверки" продолжаются в рабочем порядке.