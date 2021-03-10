Песков: Москва уверена, что Турция поймет правильность позиции России по Крыму

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Кремль уверен, что Турция со временем поймет правильность позиции России по Крыму. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Воссоединение Крыма с Россией представитель Кремля назвал "темой, которая относится к категории разногласий [РФ и Турции]". "Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию", - подчеркнул Песков. "Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран. "Для нас такого вопроса, как крымский, просто не существует", - добавил Песков.

"Безусловно, Турция - это очень важный партнер Российской Федерации, это стратегический партнер", - констатировал пресс-секретарь российского лидера. Для примера он привел "плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам". "Продолжается тесное плотное взаимодействие с турками в рамках центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения условий прекращения огня и выполнения обязательств, которые взяли на себя стороны по трехстороннему документу (Азербайджан, Армения, РФ по урегулированию в Нагорном Карабахе), ведется очень активное взаимодействие по Сирии", - перечислил Песков. По его словам, "несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам (РФ и Турции) всегда удавалось найти компромисс". "Мы высоко ценим политическую волю наших партнеров к поиску компромиссов даже в сложных ситуациях", - заверил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что РФ и Турция имеют "большой комплекс торгово-экономических отношений". Песков назвал такую кооперацию "главным фундаментом отношений", напомнив, что "речь идет о долгосрочных проектах, о сотрудничестве в области энергетики" и других сферах. "Речь идет о настоящем партнерстве, взаимовыгодном партнерстве", - заключил представитель Кремля.

Позиция Турции

Ранее турецкие власти заявляли, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.