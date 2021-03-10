МИД РФ назвал австралийскую передачу о России примером злонамеренной пропаганды

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Передача "Патриоты Путина" в рамках программы "Четыре угла" на австралийском телеканале ABC стала примером злонамеренной пропаганды, направленной против России, а также подрывающей свободу выражения в Австралии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в разделе "Опровержения".

"Какой бы смехотворной ни была эта передача, она вызывает озабоченность как образчик злонамеренной пропаганды, направленной против России, но также подрывающей мультикультурализм и свободу выражения в Австралии", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что австралийским СМИ "не свойственно предоставлять слово тем, кто расходится с "мейнстримом" во взглядах на Россию и осмеливается открыто заявить об этом". "Хотя положительное мнение о внутренней и внешней политике российского правительства преобладает в России и его разделяют многие в мире, у австралийской общественности практически нет шансов узнать об этом, - указали там. - Таким образом идея программы "Четыре угла" предоставить слово тем в Австралии, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина, могла бы показаться отличной. Если бы только авторы не пренебрегли принципами сбалансированной и беспристрастной подачи информации".

Как указали в министерстве, в передаче "Патриоты Путина" продюсеры программы "Четыре угла" навязывают аудитории свое негативное видение современной России. "Те же, кто не разделяет это мнение, изображаются врагами, участвующими в подрывных операциях Кремля в Австралии. Измышления о враждебной деятельности России подкрепляются такими "доказательствами", как зловещая музыка, кадры с байкерами в пугающих черных костюмах и видео тренировок каких-то военных. Тут же и "аналитики", которые с тревожным видом выдают бессмысленные банальности. Взять хотя бы это: "Россия знает о том, что происходит в Австралии, и вовсе не считает это незначительным". Хочется спросить: "Ну и что с того?" - продолжили в дипведомстве.

В ведомстве добавили, что еще одна тема, которую "Четыре угла" якобы расследовали, - "российские деньги в Австралии". "Памятуя о недавнем решении суда, признавшего ABC виновной в клевете, авторы передачи должны понимать рискованность попыток поставить под сомнение абсолютную прозрачность и законность инвестиций ОК "Русал" на "Зеленом континенте", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ также указали на "довольно жалкие старания" авторов придать правдоподобие версии о масштабном отмывании в Австралии российских денег, назойливо повторяя слова "криминальный" и "вершина айсберга".