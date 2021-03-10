В Крыму намерены подать иск к Украине из-за водной блокады

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Крыма готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой, сообщил журналистам спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Мы сначала должны доказать в наших российских судах. <…> Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада - это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что такой судебный процесс "в первую очередь имеет моральное значение".

Выступая на сессии Госсовета, Константинов обратился к коллегам, попросив соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова. "Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал - как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала. <…> Особое поручение совместно с представителями прокуратуры - установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы эта вода была перекрыта", - добавил спикер.