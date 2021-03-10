"Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по праймериз к думским выборам

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

"Мы проводим первое установочное заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму нового созыва, законодательные собрания, думы административных центров", - заявил в среду на заседании оргкомитета секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Он уточнил, что решением генсовета председателем оргкомитета назначен член Совета Федерации, олимпийский чемпион Александр Карелин. В состав оргкомитета, по словам Турчака, вошли представители регионов, нового поколения партийцев, юристы, эксперты в сфере IT-технологий, общественники. При этом, подчеркнул он, в состав оргкомитета не могут войти сами участники предварительного голосования.

Со своей стороны Карелин добавил, что в федеральный оргкомитет войдут 17 человек, девять из них - представители общественности, большинство членов региональных оргкомитетов праймериз также будут представлены общественниками. "Они будут помогать участникам, расскажут, как правильно оформить заявку на участие в предварительном голосовании, о требованиях, которые "Единая Россия" распространяет на участников процедуры. Эти люди должны быть максимально доступны и открыты", - пояснил он.

Волонтеры на праймериз

Турчак также напомнил, что заседание оргкомитета проходит через неделю после встречи президента РФ Владимира Путина с участниками акции волонтеров "Мы вместе", на которой глава государства поддержал предложение об участии волонтеров в выборах.

По словам секретаря генсовета единороссов, для "Единой России" "принципиальным является максимально широкое участие (в предварительном голосовании - прим. ТАСС) не только членов партии, но и сторонников президента". "Приглашаем волонтеров принять участие в нашей процедуре и в случае поддержки, которую должны высказать люди, стать кандидатами в депутаты от "Единой России", - сказал он.

Форма и модель предварительного голосования

Как сообщили ранее в партии, регистрация кандидатов на праймериз начнется на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru с середины марта и продлится до 29 апреля. Подать документы для участия в процедуре можно будет с 15 марта, на их проверку отводится пять дней. Подать заявку можно будет двумя способами: в электронной форме на сайте предварительного голосования или через организационный оргкомитет.

На 15 марта намечено также проведение второго заседания федерального оргкомитета, на нем будут утверждены составы региональных организационных комитетов и непосредственно дан старт выдвижению участников процедуры.

Ранее Турчак проинформировал, что праймериз пройдут по так называемой открытой модели, при которой принять участие в голосовании может любой избиратель. По его словам, такая модель дает возможность выбрать "самых сильных кандидатов, которые проходят испытание предварительным голосованием, одерживают там победу и, соответственно, получают доверие всех избирателей".

Само голосование пройдет с 24 по 30 мая, в качестве базовой выбрана электронная форма. Чтобы выборщик мог принять участие в таком голосовании, ему нужно подтвердить личность пользователя через портал госуслуг.

При этом, по данным Турчака, пять-шесть субъектов РФ попросили организовать праймериз в очном режиме, такое голосование пройдет 30 мая. Кроме того, уточнил секретарь генсовета, "регионы могут заявиться на проведение предварительного голосования по смешанной модели", при которой "один регион совместит две формы проведения, например, в труднодоступных местах откроет счетные участки". Соответствующее решение будет принимать федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования.

Участники праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования. Например, они не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. Согласно данным на конец декабря прошлого года, в общей сложности в сентябре 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.